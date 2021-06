Marit Bouwmeester tredde op Allianz Regatta Medemblik nei earste dei

Dêrmei komt Bouwmeester op fjirtjin punten. Marie Barrue út Frankryk waard twa kear twadde, helle sa fjouwer punten, en giet dêrmei oan de lieding. Twadde yn it klassemint is de Belgyske Emma Plasschaert mei tolve punten.

Foar Bouwmeester is it evenemint in goeie test foar de Olympyske Spelen fan Tokyo seit se. "It wie moai waar en dan is is lestich mei de wyn. Die wie der hast net. Boppedat is de float hiel grut, fyftich boaten ha ik al efkes net mear meimakke. It wie drok op it wetter, mar ek echt leuk. Ik ha mysels fermakke by de races.