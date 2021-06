FIDEO: By Pathé yn Ljouwert wolle se de striid oan mei Netflix en Videoland

Ljocht út en film oan. It is alwer moannen lyn dat dat yn ús lân barde. Fan heal desimber ôf wiene de bioskopen ticht. Mar takom wykein kinne de echte filmleafhawwers wer genietsje fan it wite doek. Nettsjinsteande de konkurrinsje fan Netflix of Videoland tinke se by Pathé yn Ljouwert dat de minsken wol werom komme nei de grutte seal.