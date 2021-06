Hallumer woe oanslach op buorman plege

Hjoed op de sitting fan de plysjerjochter befêstige de Hallumer dat it ferhaal fan doe kloppet. Hy hie twa Afrikaanske manlju in wapen jûn. Sy soene ek echt besocht hawwe in oanslach by in supermerk te plegen mar fûnen it te drok en diene it úteinlik net.

Saak wurdt oanhâlden

De rjochter bepaalde hjoed dat se earst mear witte wol oer de eftergrûnen fan de man foardat de saak ynhâldlik behannele wurdt. De saak wurdt oanhâlden om fierder ûndersyk te dwaan. In psychiater sil no mei de Hallumer prate om te sjen oft der fierder psychologysk ûndersyk dien wurde moat.