Spesjale 'prikbus' GGD op earste dei folslein útferkocht

"We ha hjoed ferhalen heard fan minsken dy't earst in petear ha wolle mei in dokter. Dy wolle oertsjûge wurde troch in dokter, om it faksin te nimmen", seit Van Mourik. "We ha in hege faksinaasjegraad nedich yn Nederlân, om klusterútbraken foar te kommen."

Wat de GGD Fryslân oanbelanget folgje der dan ek rap mear bussen dy't oare parten fan Nederlân faksinearje kinne. "We berikke hjir bygelyks ek groepen mei, dy't we gewoanwei net berikke. Dizze bus is foar Fryslân, mar oarre bussen kinne dit fansels ek yn de rest fan it lân."