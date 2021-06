Nije riedseal Noardeast-Fryslân komt net yn tsjerke of boppe-op gemeentehûs

De kar foar in folslein nije riedseal oan de Koningstraat kaam as in lytse ferrassing. Earder like it benammen te gean om de farianten yn de Bonifatiustsjerke of boppe it gemeentehûs yn Dokkum. Neffens boargemaster Johannes Kramer foel de Bonifatiustsjerke ôf fanwegen de hege kosten; de lokaasje is op dit stuit te lyts om in geskikte riedseal te húsfêstjen. In yngreven ferbouwing fan de tsjerke soe neffens Kramer bot djoerder útfalle.

Kosten: 11,2 miljoen euro

De totale ynvestearringskosten, foar de fariant dy't troch in kolleezje keazen is, binne sa'n 11,2 miljoen euro. De gemeenteried fan Noardeast-Fryslân nimt nei de simmerfakânsje, nei alle gedachten op 1 septimber, in beslút oer it húsfêstingsplan fan de gemeente.