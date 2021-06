Jelle Bijlsma yn de top 250 groeibedriuwen: "Dat is een goed teken"

Speelman sjocht it plakje op de list as in goed teken, mar hy bliuwt der ek nochter ûnder. "Dat is een goed teken, daar zijn we blij mee", seit Speelman. "Het is een waardering dat we goed bezig zijn als bedrijf."

'Gepassioneerde vakmannen'

Bedriuwen kinne yn de top 250 komme as se oer fiif jier teminsten 20 persint per jier groeid binne, yn Fryslân slagge dat allinne by Jelle Bijlsma. "Dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan, we zijn met gepassioneerde vakmannen bezig met mooie projecten", fertelt Speelman "dat is de basis van deze groei."

It bedriuw docht it goed, mar as it fierder groeie wol, moat der neffens Speelman wol nij personiel komme. "We zouden wel meer aan kunnen, maar we worden beperkt door het aantal goede vakmannen. Er is honger naar goed personeel."