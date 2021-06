HEA! Genietsje op de dyk

Op de dyk by Gaast genietsje de susters Annemieke en Vera Slockers fan it útsjoch oer de Iselmar. De froulju binne in dei op 'en paad yn Súdwest-Fryslân. Annemieke wennet yn Nijmegen en is gauris by Vera op besite foar in útstapke. Vera soe hjir wol in bûtenhúske ha wolle, want de Amsterdamse hâldt fan romte en griene greiden.