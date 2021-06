Q&A: "Ik tink net dat Johnny Jansen fannacht noflik slept hat"

Wa sitte der takom seizoen neist Johnny Jansen op 'e bank?

"Dat is in nijsgjirrige fraach. Mei Hennie Spijkerman hie Jansen in assistint mei de nedige ûnderfining, mar folle wichtiger, hy foarme totaal gjin bedriging foar Jansen om syn posysje oer te nimmen. Kiest Hearrenfean dêr no opnij foar of sortearret men al foar en kieze se foar in assistint dy't by minne resultaten it stokje fan Jansen oernimme kin. As ik ien namme neame mei: Geert Arend Roorda."

Wat betsjut dit alles foar de posysje fan Johnny Jansen?

"Ik tink net dat Johnny fannacht noflik slept hat. Omdat hy meardere kearen sein hat dat hy hiel tefreden is oer syn stêf, is hy no sels ek oansketten wyld. Boppedat is Jeffrey Talan in freon fan him, dit docht him enoarm sear. Jansen sil him realisearje dat hy ûnder in fergrutglês leit, it measte kredyt hat hy wol ferspile. By in minne kompetysjestart wiist de finger gelyk nei him."