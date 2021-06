Visser Transporten út Boalsert krijt predikaat 'Hofleverancier'

Visser Transporten bestiet sûnt 1920 en opset troch Willem Visser, de pake fan de deistige eigeners. It is útgroeid ta in ynternasjonale ûndernimming mei 25 frachtweinen en 40 wurknimmers.

Kening Willem-Alexander jout de titel Hofleverancier as it in belangrike rol spilet yn de regio. Ek finansjeel sûn wêze en in goeie namme spylje in belangrike rol.