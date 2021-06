Tsjerken hâlde ekstra 'Kerkbalans' om jild yn te sammeljen

Houd elkaar vast, geef aan je kerk, dat is it motto fan in ekstra Kerkbalans, de ynsammelaksje fan de mienskiplike tsjerken. Dy ekstra ynsammeling wurdt hâlden mei it each op de coronakrisis, dy't der foar soarget dat de tsjerken minder jild binnen krije en mear jild útjouwe, bygelyks oan online-tsjinsten.