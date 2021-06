Reade list moat nachtflinter rêde

"De rykdom oan soarten sprekt my oan. En de kleurepracht fan de nachtflinters", seit Gerrit Tuinstra, hy is fan de Vlinderwerkgroep Friesland. De nachtflinter stiet ûnder druk en dat komt om't der minder geskikte gebieten binne foar de ynsektesoarte. "Der is mear fersnipeling en it komt ek troch de yntinsive lânbou fan de lêste desennia."

Hoe slim oft de achterútgong is, is dreech te sizzen. Dat moat de reade list op Europeeske skaal útwize. "As der minder nachtflinters binne, is dat net goed foar it bioferskaat en úteinlik ek foar oare soarten, lykas flearmûzen. De rûpen binne bygelyks fretten foar jonge miezen."

In oplossing is net maklik te jaan, der sille meardere maatregels nommen wurde moatte. "Ien dêrfan is in feroaring yn de lânbou, dat we minder yntinsyf buorkje. Mar ek minder yntinsyf behear fan sleatskanten soe al in hoop skele kinne."