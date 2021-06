Fiif opfallende saken út de Ultegra-saak: koadetaal en hângranaten foar 5 euro

It Iepenbier Ministearje easke swiere finzenisstraffen tsjin de fertochten. De folgjende opfallende saken waarden oanfierd as bewiis tsjin de binde.

Der waard in soad koadetaal brûkt troch de binde

Yn ôftappe telefoangesprekken brûke de fertochten neffens it IM koadetaal foar ferskate wapens. Sa giet it oer ' een stukje ijzer' (wapen), 'snelle' (in automatysk fjoerwapen), 'kleine' of 'hand' (een hânfjoerwapen), 'eieren', 'appels', 'peren' of 'Kindersuprises' (hângranaten), 'buis', 'regenpijp', 'rioolbuis' (een raketwerper), 'de was doen' (iets verbergen/verstoppen) en 'vieze was doen' (verboden/strafbare goederen).

We witte hokker prizen de binde rekkene

De ôfrûne jierren binne de prizen foar dit soad fan wapens en munysje sakke. Sa keapest tsjinwurdich foar 5 euro in hângranaat, in pistoal kostet 200 euro wylst in lukse automatysk fjoerwapen net mear as 2500 hoecht te kostjen.

De binde makke reklame mei in saneamd 'unique selling point'

By de binde yn Easterwâlde siet ek in âld-meiwurker fan Definsje. Yn it leger hie hy ûnderfining opdien mei it meitsjen en oanpassen fan wapens en eksplosiven. De haadfertochte soe tsjin klanten sein ha dat syn minsken 'alles zelf konden maken, zoals geluidsdempers en ontstekers, omdat we een wapenhersteller uit het leger hebbben'.

De binde hannele ek mei oare bindes, bygelyks yn it bûtenlân

Yn 2018 soene de fertochten in levering brocht ha by twa Belgyske kriminelen, dy't harren dwaande holden mei hannel yn harddrugs. It soe gean om twa automatyske fjoerwapens, in anti-tank raketwerper, ferskate eksplosiven en hûndert kûgels.

De binde hie in oefenterrein yn Grinslân

De fertochten hiene in rêstich plakje yn 'e greide by Zuidwolde, yn de provinsje Grinslân, dêr't se de wapens teste koene. Dêrnei leverden se it oan harren klanten.