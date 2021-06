Part fan brune float mei sneon wer farre: "Duistere dagen achter ons"

De Grote Beer is net it iennichste skip fan de float dat yn Frjentsjer leit. Neist de giele trijemêster leit de 'Amore Vici', Italiaansk foar 'De Leafde Oerwint'. Skipper Erik Hulsman hat de coronakrisis oerwûn, mei troch de leafde foar syn skip.

It kribelet

Hulsman kin hast net wachtsje. "Maar helaas moet dat wel voor we weer loskunnen. We hadden boekingen staan en die gaan niet door, maar we kunnen zo snel geen andere regelen. Het duurt altijd wel even. Het is geen restaurant waar je naar binnen loopt. Maar toch, in juli beginnen we weer. Het begint nu ook enorm te kriebelen als je dat mooie weer erbij krijgt. We gaan weer."