Operaasje Fryske Flagge: Marten van Kammen gie fan Ierlân nei Spanje

It wie in hiele stap foar him: fan De Westereen nei Dublin. "Mar it wie ek in aventoer. Ik tocht: ik wenje al sa lang hjir, ik moat dêr ek mar ris sjen. Ik haw tusken 1999 oant 2004 yn Ierlân sitten."

Foar de leafde nei Spanje

Yn Ierlân moete hy lykwols syn takomstige frou. "Sy wie yn Ierlân foar in Ingelske kursus. Sy kaam út Spanje wei en sy hat my meinaam nei Spanje. Dêrfoar hawwe wy noch wol in pear jier digitaal kontakt hân. Mar dêrnei doarde ik it wol oan." Marten ferhûze nei Spanje, troude dêr yn 2004 en mei syn frou adoptearre hy in soan, dy't yntusken 12 jier âld is.

Op dit stuit wurket Marten by syn frou yn de klinyk. "Sy is bistedokter. Ik help mei de hûnen en katten. Wy wurkje gear mei in katte-opfang, Amigat: wy meitsje sike katten wer better. Dat is moai wurk." Sûnt koart is hy ek drone operator. Hy hat in kursus folge om piloat te wurden fan drones ûnder de 5 kilo. In bedriuw opsette wol no mei de krisis noch net hiel flot, mar de earste job is al wol binnen.

Oan de 'griene kust'

It foldocht Marten goed yn Spanje. Sy wenje yn in appartemint yn Santader, in stêd ferlykber mei Ljouwert. Se wenje op ûngefear 20 minuten kuierjen fan it strân, mar ek flakby in park. "Santander is in stêd oan de 'griene kust' fan Spanje. Wy hawwe hjir strannen en rotsen. Dêr groeit grien op, dêrom wurdt it ek de griene kust neamd."