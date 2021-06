Plan natuerklups: gearwurkje by ynvestearring fan 1 miljard euro

De natuer soe wetter fêsthâlde kinne, de boaiem kin CO2 fêstlizze yn stee fan útsjitte en de kust kin meigroeie mei de seespegelstiging as je kwelders klaai ynfange litte.

Oanpak foar elts lânskip

Foar fiif lânskippen is al wat útwurke hoe't soks der út sjen kin, mar dat it is gjin blaudruk, sa sizze de inisjatyfnimmers. Hoe't je soks oanpakke sjocht der neffens adjunkt-direkteur Chris Bakker fan It Fryske Gea foar elke streek wer oars út.

Sân en fean

Sa soe op it sân it wettersysteem sa oanpast wurde kinne dat it wetter tiid krijt om fuort te sakjen sadat der in soad buffer fan wetter ûntstiet dy't de lânbou, natuer en de drinkwetterfoarsjenning helpe kin.

Yn it leechfean soe oan de rânen mear romte komme kinne foar natuer mei in heger wetterpeil, wêrby't bysûndere soarten planten mear romte krije.

De meast leechlizzende plakken soene geskikt wêze om wetter op te slaan mei floedbosken dêr't guon fûgels harren tige yn thús fiele. Der is ek romte foar wiete teelten foar de bou. Fierder nei it westen ta yn It Lege Midden moat romte wêze foar in 'natuerlike lânbou'.