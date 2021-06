HEA! Hoefsmid Jan Baas

Doe't er noch in lyts jonkje wie, siet de leafde foar hynders der al yn by Jan Baas. Underweis nei skoalle bleau hy altyd te lang by de hynders fan omke stean en kaam hy faak te let op skoalle. Nei tolve jier wurke te hawwen yn de lânboumeganisaasje hat hy it roer omgoaid is hoefsmid wurden.