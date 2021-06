Tal nije coronabesmettingen ûnder deistige trochsneed

Yn trochsneed binne yn de ôfrûne wike deis 85 besmettingen registrearre. In wike lyn lei dat trochsneed op 103.

De measte nije besmettingen binne meld yn de gemeenten Súdwest-Fryslân (15) en Ljouwert (11).

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin nije stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus. Der waard wol ien Fries mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam. Dat giet om in ynwenner fan de gemeente Hearrenfean.

It tal besmettingen de gemeente