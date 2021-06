Thialf krijt opnij útstel yn sinnepaniel-kwestje: ek ûndersyk nei stroken isolaasje

De ferlinging giet yn op betingst dat de sinnepanielen oant desimber net brûkt wurde. De sinnepanielen moasten ferline jier juny al útset wurde, oars wie Thialf net mear fersekere. It gefaar sit him yn de kombinaasje mei it isolaasjemateriaal fan it dak.

Twadde opsje

Yn desimber waard der al in proef útfierd mei in nije toplaach mei brânkearende kwaliteiten. Mar Thialf sjocht no ek nei in opsje foar 'kompartimintearring.' Dat hâldt yn dat net it hiele dak ferfongen wurdt, mar dat der stroken yn it dak oanbrocht wurde dêr't oar isolaasjemateriaal yn sit. Dêrmei soe de kâns op in folsleine brân ek 'aanmerkelijk verkleind' wurde, sa skriuwt Thialf.