Hoe kin it dat der sa faak skippen op brêgen farre op farwei De Lemmer-Delfzijl?

Wat hearre jo fan de skippers nei't se in ûngelok feroarsaakje?

"We hearre benammen dat se dochs in bytsje ferrast waarden. In tafelbrêge, lykas by Aduard, giet yn syn gehiel omheech bygelyks. Dan is it hiel lestich om yn te skatten oftst der wol of net ûndertroch kinst."

"En koartlyn mei de Gerrit Krolbrug yn Grins, dat wienen twa Tsjechyske skippers. Dy brêge hat twa hege ûnderdielen foar fytsers en kuierders, dy stienen op de elektronyske kaart. Mar fan de lêge brêge stiene de gegevens net op de kaart. Dy is oanfearn. Dan noch moatte je goed útsjen, mar der siet dus ek in fout op de elektroanyske kaart."

Hoe kin soks?

"Ek dêr is gjin standert foar. Der wurde ferskate kaartsystemen brûkt. Ik wit net wêrom't dizze der net op stie. Dat kin ik ek net neigean. Mar no witte we it en passe we it oan. Dat is by alle ûngelokken sa. We sjogge wat der bard is en wat we deroan dwaan kinne. Sa stadichoan kinst wol sizze dat op dizze farwei de measte ûngelokken fan hiel Nederlân barre."