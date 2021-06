Lês, sjoch en hear mear oer Omrop Fryslân radio yn it online magazine 'Alles wat der spilet'

Radio sit yn ús DNA

Radio sit yn it DNA fan de nije presintatoaren fan Underweis (16.00-18.00 oere) Eric Ennema en Jan Dirk de Haan. Yn it tydskrift fertelle sy oer it weromgean nei dy earste leafde en de magy fan radio. En wat we fan it nije programma ferwachtsje kinne.

Muzikale doarpsplein

Noardewyn is al jierren it muzikale doarpsplein fan Fryslân en hat in soad betsjut foar artysten en muzikanten. Ferskate muzikanten, lykas Adri de Boer en Wiebe Kaspers, fertelle yn it magazine wat Noardewyn foar harren betsjut hat. It programma is der alle wurkdagen tusken 18.00 en 19.00 oere.