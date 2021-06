Marrekrite hat it drokker: rekreanten fleane it wetter op yn coronatiid

It wettersportseizoen begjint op gong te kommen en de boatsjeminsken geane der wer op út. Mar Marrekrite is net allinne dwaande mei de rinnende saken.

Gigantyske operaasje

Direkteur Lourens Touwen fan Marrekrite fertelt dat it oanpakken fan de lispakken yn Fryslân in enoarme opjefte is. "We hebben een kleine 35 kilometer aan ligplaatsen hier. Een groot deel is inmiddels duurzaam vervangen. We zijn nu met de restanten bezig, maar daar zijn we de komende jaar ook nog wel mee bezig."

Dêrnei moat alles der wer goed by lizze. "Maar we zitten nog wel in een gigantische operatie. We zijn echt overal en nergens bezig. We hebben ook zo'n 300 locaties en 600 objecten in beheer."