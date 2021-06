GGD Fryslân ûntslacht meiwurker dy't priveegegevens filme en dielde

GGD Fryslân hat in meiwurker ûntslein nei't bliken die dat er priveegegevens fan sân minsken út it systeem filme en publisearre hat op Snapchat. In wike lyn kaam it lek oan it ljocht by de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens hawwe mar koart online stien, seit de GGD.