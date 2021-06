Tal coronapasjinten yn Fryske sikehûzen sakket fierder

It tal coronapasjinten yn de Fryske sikehûzen is fierder sakke. It binne der op it stuit 32. Ofrûne freed wienen dat noch 40. Dat seit it Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In oersjoch fan it tal besette bêden yn de Fryske sikehûzen (docht de grafyk it net goed, klik dan hjir):