Eask fan tsien jier sel foar haadfertochte yn saak wapenhannel Easterwâlde

Ien fan de fertochten is der tiisdei net by. It giet om de rjochterhân fan de haadfertochte. Dy soe tiisdeitemoarn fan de finzenis nei de rjochtbank brocht wurde, mar dat transport wie net goed regele. Hy heart dêrom woansdei syn eask pas. Fan tongersdei ôf dogge de advokaten fan de fertochten har ferhaal.

De kringloopwinkel yn Easterwâlde is neffens justysje it haadkantoar fan de binde, dy't ynternasjonaal operearre. De fertochten binne ferline jier febrewaris oppakt. De plysje die doe santjin ynfallen op ferskate plakken. Dêrby waarden fjirtjin fertochten oppakt, fan wa't der noch trije fêst sitte. De oaren mochten it proses yn frijheid ôfwachtsje.

Haadfertochte ûntkent

De haadfertochte is in man fan 35 jier út Easterwâlde. Hy ûntkende ferline wike dat er in rol spile yn de saak. "Ik had niets te maken met wapens, het enige wat ik gedaan heb is bemiddelen", sei er.