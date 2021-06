Piet Paulusma: "It wurdt in simmer mei waarmte, fariaasje en swiere buien"

De grutte simmerfoarsizzing fan Piet Paulusma hat dit jier de titel Warmte, variatie en zware buien meikrigen fan de waarman. De waarman út Harns ferwachtet in simmer mei waarmteweagen en kâns op in hjitteweach. We kinne lang op it strân lizze, en ek jûns noch oant let bûten sitte.

Yn de nijste PietCast komt de simmerfoarsizzing wiidweidich te praat: