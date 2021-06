Undersikers: krûderyk gerslân helpt fûgels, kij en boeren

It ûndersyk waard dien troch it Louis Bolk Instituut, de Dairy Campus, de Vlinderstichting en hegeskoalle Van Hall Larenstein. Projektlieder Anne Jansma fernimt dat hieltyd mear boeren mei krûderyk gerslân oan de slach wolle. "De reewilligens is der."

"Dat komt ek diels trochdat der in soad ûntwikkelingen binne, mei guon suvelprogramma's bygelyks", seit Jansma. "As boeren wat mear jild krije wolle foar de molke, dan moatte se oan de slach mei krûderyk gerslân. Der is no in fertsjinmodel foar. Dan wolle de boeren it wol ynpasse."

Mear ynsekten

En it kin net allinnich finansjeel wat opsmite: hieltyd faker wolle boeren ek wat dwaan om de greidefûgels te helpen. Dêr is it krûderyk gerslân hiel geskikt foar. "Yn it gerslân mei in soad krûden binne mear ynsekten, foaral mear grutte ynsekten. Dy binne hiel wichtich foar de greidefûgelpiken", seit Jansma. "En tagelyk kinst it goed ynpasse yn de bedriuwsfiering."