Grutte ferskillen by lûd F-35: oerlêst moat omleech kinne, neffens saakkundige

Muchall is al fjirtich jier lang belutsen by de lûdsoerlêst troch fleantugen en de bestriding dêrfan. Hy die dat jierrenlang foar de gemeente Amsterdam en letter foar syn eigen buro. Muchall hat sjoen nei de earste mjittingen fan de F-35 troch it lûdsnet dat oanlein is om de Ljouwerter fleanbasis hinne. Dat lûdsnet mjit hoefolle leven oft de opfolger fan de F-16 makket.

Wat komt daaruit naar voren?

"Die F-35 maakt per vlucht veel meer lawaai. We praten over verschillen van 5 decibel bij starts, en van 12 decibel bij landingen. Dat is natuurlijk wel een heel groot probleem.