Topdrokte by wyldbehearders om reekealtsjes te beskermjen

It wurk is nedich, want de wyldbehearders rûze dat der wol sa'n 90 reeën binne yn Aldegea en omkriten. En omdat it op de kuierpaden hieltyd drokker wurdt mei natuerleafhawwers en hûnen, sykje de reeën leaver it hege gers op.

Mei skeane banen troch it hege gers

Dizze maitiid treffe se it, want troch it wiete waar binne de boeren letter, is it gers heger en binne de reekealtsjes al wer wat grutter. "As de kealtsjes hiel lyts binne, bliuwe se passyf lizzen, wat foar grut apparaat der ek op harren ôfkomt. As se grutter binne besykje se faker om út te naaien en is de oerlibbingskâns ek grutter."

Biesma rint mei skeane banen troch it hege gers. It komt der op oan, want in lyts baltsje reekeal yn it hege gers sjogge je samar oer de holle. As in folwoeksen ree foar him oerstekt, wurdt Biesma ekstra alert. "As hjir in folwoeksen wyfke stean bliuwt, binne de kealtsjes net fier fuort. Se kinne yn dit stik greide lizze, mar ek fierderop. Je moatte der om tinke dat je der net op stean gean."

Reeën ferstopje de kealtsjes it leafst yn heech gers, sadat se minder gau sjoen wurde troch rôfbisten.