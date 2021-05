"Eén van de drugscriminelen werd door anderen 'de Friese dikkop' genoemd"

Joachems folget de saak rûnom de famylje fan R. op 'e foet foar syn wurkjouwer. Hy wie ek hjoed yn de rjochtbank oanwêzich.

Hoe is de plysje dizze Fryske link mei dizze Brabânske saak op it spoar kaam?

"Er kwam een tip binnen uit 'het milieu', zoals ze dan zeggen, dat er een drugslab gevestigd zou zijn in een pand aan de Troelstraweg. De Brabantse familie rond Martien R. was toen al in beeld bij de politie, en het bleek dat die hier meer mee te maken hadden. Naast de familie van R. zouden ook een stel Friezen onderdeel zijn van de criminele organisatie. Die hebben kennelijk ruzie gekregen, en toen heeft iemand uit die organisatie het drugslab verraden."

Der soe ek noch wat stellen wêze út it drugslab?

"Voor de inval van de politie zou er inderdaad 500 liter van een bepaalde olie zijn gestolen uit het drugslab. Dat is vrij kostbare olie, waar je veel speed en amfetaminen van kan maken. Uit afgeluisterde telefoongesprekken zou blijken dat Martien R. één van de Friezen uit de organisatie verdenkt van de diefstal van die olie, en vervolgens het tippen van de politie."

Yn de organisaasje stie dy man bekend as 'De Friese dikkop'?

"Ja dat klopt. Er werd binnen de organisatie gewerkt met verschillende bijnamen. In het telefoongesprek wordt de gestolen olie ook B-olie genoemd, in plaats van de echte naam. Je ziet het vaker, ook in Hollywoodfilms, dat mensen die actief zijn in de onderwereld zich bedienen van allerlei bijnamen. In dit dossier hebben we bijvoorbeeld ook De Lip, dat zou dan Toon R. uit Oss zijn."

Hoe giet it no fierder mei dizze grutte drugssaak?

"De rechtszaak duurt bijna twee maanden. Dat is in allerlei puzzelstukjes opgedeeld. Vandaag was het drugslab in Leeuwarden zo'n puzzelstukje. De rest van de week volgen nog enkele van die stukjes, bijvoorbeeld over de organisatie of de wapens die ze gebruikten. Pas begin juli horen we wat voor straffen het Openbaar Ministerie gaat eisen, en dan hebben we pas begin september een vonnis van de rechtbank."