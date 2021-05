Weinterperskar: in ûndergrûnske wetterstream

Wat yn dizze ôflevering benammen opfalt, is it grutte ferskaat oan natuerterreinen yn it Weinterper Skar. Wiete heide, drûge heide, blaugerslân, healân en bosk; je komme it der allegearre tsjin. It is ek in natuerterrein dat it foar in grut part ha moat fan earme, mineraalrike grûn en dat is ek goed te sjen oan de blommen en krûden dy't je der fine. Mei boskwachter Manon van Wesel sykje wy in oantal op.

Boskwachter Manon van Wesel leit it út