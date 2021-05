Omke Mühren yn de SportCast: "In Volendam had niemand dit verwacht"

"Dit fielden je wol oankommen, dit ferrast my totaal net," seit Geert van Tuinen yn de SportCast. Mar yn Volendam is de fernuvering grut dat Robert Mühren wer werom komt seit stadionspeaker, en omke, Jack Mühren. "In Volendam had echt niemand dit verwacht."

Ferslachjouwer Andor Faber wit dat Cambuur de spits graag hâlde woe: "Mühren koe by Cambuur hast trije ton fertsjinje. De spilersbegrutting is sa'n trije miljoen euro, dus dat is sa'n tsiende part. Dat jout wol oan dat Cambuur hiel fier foar him gien is."