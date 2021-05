Mobile skiepskoai beskermet skiep tsjin wolf; Elslo hat de primeur

Binnen in dei kinne twa persoanen de hiele skiepskoai ferpleatse en wer opbouwe. Sa wol It Fryske Gea seis of sân kear yn it seizoen ferhúzje. De keppel oernachtet yn de koai mei de hoeder en de hûnen. By nacht binne se feilich foar wolven. En beskerming is needsaaklik. Ferline jier binne fan de keppel fan It Fryske Gea njoggen skiep ferlern gien troch in wolf.

"Ze lagen over het hele terrein", seit hoeder Hilde Groen. "Het is heel naar om de schapen zo terug te vinden en om ze uit de Tjonger te moeten vissen. Ze hebben een nare dood en dat is jammer."