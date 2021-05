FIDEO: Studinten meitsje tegels oer wat frijheid foar har betsjut

Studinten fan it Friesland College yn Ljouwert makken 500 tegeltsjes mei tekeningen en teksten oer frijheid. Dy binne dizze moandei ûntbleate troch kommissaris fan de Kening Arno Brok. Yn it ramt fan 75 jier frijheid kaam it inisjatyf foar de muorre. De fraach wie: wat betsjut frijheid foar jongeren? Studinten fan de mbo-oplieding giene dermei oan de slach.