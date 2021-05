SC Cambuur giet langer troch mei assistinten Henk de Jong

Techysk manager Foeke Booy is tige optein mei de ferlinging fan de trije mannen: "We willen met de basis van de afgelopen twee jaar doorbouwen in de Eredivisie en daarvan zijn Pascal, Martijn en Peter een belangrijk onderdeel. Ze hebben laten zien over veel kwaliteit en kunde te beschikken en vullen onze hoofdtrainer Henk de Jong op een uitstekende manier aan."

Earder makke de klup al bekend dat trainer Henk de Jong syn kontrakt mei in jier ferlinge hie.