Grote treinstoring in Nederland, ook verbinding Leeuwarden-Zwolle ligt eruit

De NS schrijft in een verklaring dat er verder nog niet veel informatie bekend is. Wanneer dat wel het geval is, komen de spoorwegen met meer nieuws. Het betekent in elk geval dat er tussen Leeuwarden en Zwolle op dit moment geen treinen rijden.

Of de treinen van Arriva in Fryslân ook hinder ondervinden van de storing, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Volgens ProRail rijden er mogelijk de hele dag geen treinen meer.