Trije tips om digitale boeven te tûk ôf te wêzen

In sms'ke dat dyn pakketsje ûnderweis is mei in 'track & trace' linkje. In mail fan dyn bank dat dyn nije pinpas klear leit. Of in appke fan dyn soan of dochter dy't yn de problemen sit en freget om jild oer te meitsjen. It is tsjintwurdich hast de gewoanste saak fan de wrâld dat der alle dagen fertochte berjochtsjes binnen komme. It probleem is allinnich dat in soad minsken dizze berjochten net as 'fertocht' bestimpelje.

Trije handige tips

Ate van der Meer fan Snakeware út Snits is ekspert op it mêd fan digitale feilichheid. Hy leit út dat digitale kriminelen benammen ynspylje op psychologyske faktoaren en emoasje. "Zeker wanneer het om je kinderen gaat, ben je bereid om alles te doen. Daar spelen criminelen handig op in", fertelt Ate. "Wees daarom altijd alert." Trije handige tips.