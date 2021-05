Sikehûzen kinne tal coronabêden ôfskale no't de besmettings nei ûnderen gean

Snein leine der yn hiel Nederlân 1327 minsken mei corona yn it sikehûs. Ein april leine der noch 2700 corona-pasjïnten yn de Nederlânske sikehûzen. It liket sa stadichoan tiid om it tal coronabêden ôf te skalen.

Stadichoan ôfskale

Yn sikehûs Tsjongerskans op It Hearrenfean bygelyks, binne se drok dwaande mei de tariedingen om de corona-ôfdieling om te foarmjen ta in unit, dy't ûnderdiel wurde kin fan in oare ôfdieling. By Nij smellinghe yn Drachten giet it oantal IC-bêden fan tiisdei ôf werom fan 6 nei 4. It oantal ferpleechbêden op de corona-ôfdieling bliuwt wol 8.

Earst op fakânsje

It is net sa dat de sikehûzen mei it ôfskalen fan de coronasoarch fuortendaliks de gewoane soarch wer opskale sille. De druk op it ferpleegjend personiel is hiel grut. Dizze minsken moatte earst de kâns krije om mei fakânsje te kinnen.