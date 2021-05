Leararen en learlingen bliid dat se wer nei skoalle meie; "de sosjale kontakten ha ik mist"

Teamlieder Jannechien van der Kooi leit út dat se no al iepen kinne. "We kinne fluch skeakelje en we sjogge nei wat it bêste foar de learlingen is en we hâlde dêrby soarch en oandacht foar de meiwurkers. We binne hiel bliid dat de bern wer op skoalle binne en dat we net mear hybride ûnderwiis hoege te jaan."

"We ha as skoalle sein: we gean derfoar. It kin, we ha brede gongen en de fentilaasje is op oarder. En de eksamenlearlingen binne al net mear op skoalle. De bern kinne yn in fêst lokaal sitte, dat makket it makliker. En de meiwurkers dy't har der net noflik by fiele, kinne noch fan hûs út les jaan."

As de learlingen troch skoalle rinne, moatte se noch wol in mûlkapke op.