Definsje: "Alle meiwurkers dy't mei Groom-6 wurke ha, krije kompensaasje"

Trije jier lyn konkludearre it RIVM al dat Definsje ferantwurdlik is foar sûnensklachten by meiwurkers dy't mei de ferve wurke ha. Yn dat ûndersyk waard allinnich sjoen nei meiwurkers dy't wurken by fiif NAVO-depots foar opslach en by it ûnderhâld oan Amerikaanske tanks.

Rommere kompensaasje

Dizze meiwurkers koenen har melde en hiene rjocht op kompensaasje. Oant it ein fan ferline jier hiene har 900 minsken meld. Dizze kompensaasjeregeling jildt no dus foar alle minsken dy't ea op in Definsje-lokaasje mei Groom-6 wurke ha. Hoefolle dat der binne, is noch net dúdlik.