IFKS begjint mei organisaasje kampioenskip

Nei de SKS begjint no ek de organisaasje fan de IFKS mei de tarieding foar it Iepen Frysk Kampioenskip Skûtsjesilen. Dat kin trochgean, omdat der ferrommingen fan de coronamaatregels oankundige binne. De IFKS giet der fanút dat it kampioenskip dizze simmer in sobere foarm ha sil, sûnder publyk en feestlikheden der omhinne.