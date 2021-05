Nij Beets krijt it measte reinwetter fan hiel Nederlân

Yn Nij Beets is de ôfrûne moanne it measte reinwetter fallen fan hiel Nederlân. Yn maaie kaam der mar leafst 153 milimeter wetter út de loft. Harns stiet op nûmer twa fan 'wietste plakken' fan Nederlân. Dat meldt it KNMI.

Wiete maaie-moannen

Maaie 2021 stiet lanlik sjoen yn de top trije fan wiete maaie-moannen, mei in gemiddelde delslach fan hûndert milimeter. Yn it easten en súdeasten fan it lân wie it folle minder wiet. Op in soad plakken tusken foel tusken de 60 en de 90 milimeter oan reinwetter.