Topkok Jan Smink hat der nocht oan: "We mogen weer!"

Yn de lockdown moasten restauranteigeners kreatyf wêze om dochs noch wat te fertsjinjen. Ek Smink betocht in eigen wize om de boel draaiende te hâlden. "We hebben gezegd: we willen bij de mensen thuis gaan koken. Op die manier hebben we nieuwe gerechten uitgeprobeerd. Die komen nu op de kaart te staan."

Motivaasje fier te sykjen

Dochs fûn de Fryske topkok it dreech om de ôfrûne tiid de kop der foar te hâlden. "Het lastigste was om zelf gemotiveerd te blijven. Positief blijven is makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben zo lang moeten wachten. Gelukkig reserveren mensen nu weer bij ons. Je ziet dat het hard gaat en dat geeft ontzettend veel energie."

Tige tankber

De earste dagen nei de iepening sit restaurant Smink al fol. "Dat geeft een heerlijk gevoel. Daar zijn we heel dankbaar voor", laket Smink. "Maar dit hebben we ook wel nodig, want we hebben heel wat in te halen."