Beyers Naudé moat earst praktyske puzzel oplosse foardat learlingen wer komme kinne

It earste stikje fan de puzzel is it momumintale gebou midden yn de Ljouwerter binnenstêd. "It gebou is mear as 100 jier âld. Dat betsjut dat de lokalen net sa grut binne en de fentilaasje ek net foldocht oan de easken fan dizze tiid", fertelt rektor Dirk-Jan Dekker. "Dêrom wolle wy de learlingen noch net sa ticht by elkoar ha om de kâns op besmetting foar te kommen."

It twadde puzzelstikje is dat de fentilaasje de kommende wiken oanpakt wurde sil. "Wy ha dêrtroch net it hiele gebou ta ús beskikking", leit de rektor út. "Dêrom sykje wy no nei in oplossing."

Miks tusken digitaal en fysyk

Dy oplossing is fûn yn de foarm fan in miks tusken online en fysike lessen. "Benammen de learlingen dy't efterstannen oprûn hawwe, wolle wy nei skoalle komme litte. Mar tink ek oan learlingen dy't presintaasjes hâlde moatte."