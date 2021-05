'Kakkers' soargje foar oerlêst op terrassen: "Sok folk sitte wy net op te wachtsjen"

Koarte fakânsjes yn Fryslân populêr

"Dochs is it posityf dat minsken hjir wer hinne wolle" seit Albert Hendriks mei klam. No't der bygelyks wer negatyf nijs oer de fakânsjes nei Grikelân wie, sjocht Hendriks dat fuort yn it tal boekings foar in fakânsje nei Fryslân.

It giet dan benammen om de koartere fakânsjes. "Mooglik om't minsken de opsje iepen hâlde wolle om ek noch nei it bûtenlân te gean, as dat feilich genôch is."