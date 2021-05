Giet dyn favorite evenemint fan 't simmer troch? Besjoch it op ús kaart

In soad organisaasjes ha al witte litten dat sy fanwege de coronamaatregells harren plannen ferpleatse nei takom jier, sa as it festival Psy-Fi, de Admiraliteitsdagen in Dokkum en Into the Great Wide Open op Flylân. Mar der binne ek in soad eveneminten dy't hoopje mei it opskowen fan in pear moannen dochs trochgean te kinnen.

It gewicht fan it festivalseizoen, dat gewoanwei yn de maitiid losbarst, ferpleatst him dêrtroch nei it ein fan de simmer. Sa ferskoot it Oranjewoud Festival fan juny nei augustus en giet Heaven Open Air op It Hearrenfean fan maaie nei septimber.

Welcome to the Village doart it wol oan. Op 16, 17 en 18 july giet it festival yn wat oanpaste foarm troch. Op it terrein sille groepen fan 500 besikers ferdield wurde oer de programmearring.