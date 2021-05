Metaaldetektormannen sykje skerven fan sinnepanielen

De mannen wolle helpe by it opromjen fan it materiaal dat frijkaam is by in grutte brân yn Noardburgum, no goed in wike lyn.

By de brân gong in houthannel folslein yn flammen op. It is noch altyd net dúdlik wat der barre moat mei de stikjes sinnepaniel dy't yn de omjouwing telâne kaam binne.