Kontenerskip botst tsjin brêge oer Wâldwei: Dûkers ynspektearje skea

It liket derop dat der net ien ferwûne rekke is by de oanfarring. Nei de oarsaak wurdt noch ûndersyk dien.

Net fierder farre

It skip dat tsjin de brêge oanfear, leit no yn Burgum oan de wâl, mei in grutte dûk yn de romp. Rykswettersteat meldt dat ynspekteurs earst oan board komme moatte om ûndersyk te dwaan, foardat it wer fierder farre mei.

It giet om in kontenerskip fan 110 meter lang en 12 meter breed. It wie oer it Prinses Margrietkanaal ûnderweis nei Delfsyl.

Brege net skansearre

Neffens in wurdfierder fan Rykswettersteat liket it derop dat de brêge sels net skansearre rekke is. Dûkers moatte moandei it wetter yn, om te sjen oft dat sa is.