Gjin drôvigens, mar leafde op it Noarderbegraafplak yn Ljouwert

Dêryn moat foaral de leafde nei foaren komme. Troch minsken by grêven del te lieden dy't te krijen ha mei bygelyks keunst of iten, wolle se dat sjen litte. "Op die manier proberen we te zorgen dat mensen iets anders naar een begraafplaats kijken", seit Loef.

Neffens Loef kin in begraafplak ek in hiel moai plak wêze. "Het allermooiste vind ik het contact met de mensen op de begraafplaats, zowel de uitvaartverzorgers als de nabestaanden." Foaral it kontakt mei neibesteanden dy't in grêf útsykje, fynt er noflik. "Je hebt dan toch een klik met die mensen. Dan heb je het niet over de dood, maar over een mooi verhaal maken met elkaar."