De lanlike boekewike, dy't sneon begûn is, moat de Fryske boekhannels in nije ympuls jaan. En dat is nedich ek, nei alle strange coronamaatregels fan de lêste moannen. De winkels binne krekt wer in pear wiken iepen en dus komt de 86e edysje fan it boekefeest as roppen.