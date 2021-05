Omrop TIP: Filmportret fan Titus Brandsma

Alles liket klear foar de hillichferklearring fan pater Titus Brandsma fan Boalsert. Mooglik soe it dizze Pinkster wêze, omdat it wûnder fan de genêzing fan in Amerikaanske pryster no offisjeel troch it Fatikaan taskreaun wurdt oan pater Titus. Sa'n wûnder is in wichtige lêste stap by in hillichferklearring. It Fatikaan kiest in geskikt momint, mar it sil nei alle gedachten net lang mear duorje.